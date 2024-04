Aquilani: “De Zerbi mi ha ispirato per tante cose. A me piace chi è coerente con le sue idee a prescindere dai risultati”

Durante l’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, il tecnico del Pisa, Alberto Aquilani, ha così parlato dei colleghi da cui ha tratto ispirazione, partendo da quelli dell’attuale Serie B: “Mi piace Vivarini. E poi i miei amici Nesta e Pirlo: a me piace chi è coerente con le sue idee a prescindere dai risultati. Da dove nasce la mia idea di calcio? Dalle esperienze in campo, con uno sviluppo mio. Ho conosciuto il calcio inglese, portoghese, spagnolo, ho sempre avuto tanta curiosità. Ho un grande rapporto con De Zerbi, mi ha ispirato per tante cose, ma è impossibile fare copia-incolla. Ho avuto la fortuna di lavorare cinque anni con Spalletti, uno che ti spiega le cose e te le fa tenere dentro”.

Foto: Instagram Pisa