Aquilani: “Al Liverpool i tifosi si aspettavano tanto da me, avrei potuto fare di più”

Alberto Aquilani, Intervistato dal Liverpool Echo, ha parlato della sua esperienza con i Reds: “Molte persone pensano che, visti i soldi spesi e quanto ho giocato, sono stato un flop. Può darsi che abbiano ragione, ma sono accadute tante cose. Il Liverpool era una grande occasione per me, sono nato e cresciuto a Roma e nella Roma: è stato difficile lasciarla. Ero contento, ero anche un grande acquisto per il Liverpool: la gente si aspettava tanto. Ma la verità è che ero infortunato e sono rimasto in panchina per cinque mesi. È stato molto difficile arrivare in un nuovo club e non poter giocare. Ho firmato a inizio agosto e ho giocato la prima partita a fine ottobre: tre mesi sono tanti. Guardate ora Sergio Ramos al PSG: non giocare è frustrante. Quando poi ho potuto giocare, mi sono trovato bene, ho bei ricordi, di belle partite. Mi sono trovato benissimo con la squadra. Poi Benitez è andato ed è arrivato Hodgson, con un nuovo direttore sportivo. Come è naturale, volevano portare nuovi giocatori. Questo è il calcio. Mi dispiace aver giocato poco e aver giocato lì per poco”.

FOTO: Instagram Aquilani