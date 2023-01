Aquilani: “5 Supercoppe di fila. Siamo davvero soddisfatti. Non è mai facile vincere”

Alberto Aquilani, allenatore della Fiorentina Primavera, ha parlato a Sportitalia dopo la vittoria della Supercoppa Italiana Primavera contro l’Inter.

Queste le sue parole: “Incredibile, siamo a quota cinque. Vuol dire che stiamo facendo le cose fatte bene, non è facile vincere. Le finali le fanno due squadre, noi siamo qui sempre. Credo che questi ragazzi vanno guardati, non è normale che vincano cosi tanto. C’è del materiale, i giovani ci stanno e vanno guardati. Sono contento. Si ricorderanno per sempre di questa serata, a prescindere se faranno carriera o meno”.

L’avete studiata nei minimi dettagli, come l’avete preparata? “Ho un gruppo che lavora per me ed è importantissimo. L’abbiamo studiata, abbiamo cercato di capire come poter avere dei vantaggi. In campionato nonosante avessimo vinto, volevamo aggiustare qualcosa, volevamo piu dominio, è andata bene e siamo contenti. Potevamo fare anche meglio ma è una finale, sono comunque un po’ sporche e oltre grazie all’aspetto tecnico-tattico, si vincono anche con la voglia”.