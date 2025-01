Apre Valeri, la ribaltano Krstovic e Pierotti (doppietta): il Lecce vince 3-1 a Parma

Il primo squillo della gara arriva al 21′ con i padroni di casa che vanno vicinissimi al gol con una conclusione da fuori area di Mihaila: bravo Falcone a deviare, aiutato successivamente dal palo. Immediata la reazione degli ospiti: ripartenza fulminea dei salentini con Karlsson, palla su Helgason che scambia con Krstovic che, grazie ad una deviazione, trova la rete. Ma il VAR ferma tutto per fuorigioco. Al 34′ il Parma passa in vantaggio con il rigore trasformato da Valeri, dopo il tocco di mano di Baschirotto sul colpo di testa di Djuric. Immediata, però, la risposta del Lecce che ristabilisce la parità con la grande girata di Krstovic al 36′. Nella ripresa i salentini completano la rimonta con la rete di Pierotti al 63′. In pieno recupero, al 93′, arriva anche il punto esclamativo sulla vittoria degli uomini di Giampaolo con Pierotti che trova la doppietta personale e il 3-1 definitivo.

Foto: Instagram Lecce