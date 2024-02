Apre Pinamonti, risponde Zapata: parità all’intervallo tra Sassuolo e Torino (1-1)

Il Sassuolo sblocca il risultato al quinto minuto. Pedersen salta l’uomo sulla fascia e trova Pinamonti che, di testa, schiaccia perfettamente all’angolino, con Milinkovic-Savic che non riesce a togliere il pallone dalla propria porta. Immediata, però, la risposta dei granata: taglio di Bellanova che arriva sul fondo, lasciando sul posto Doig, e mette in mezzo per Duvan Zapata che entra in porta con la palla per la rete dell’1-1. Il Torino sfiora il gol del sorpasso con una conclusione da fuori area del centravanti colombiano e un bel diagonale di Vlasic. Ma l’ultima occasione della prima frazione di gioco è a tinte neroverdi con la punizione calciata da Bajrami e respinta da Milinkovic-Savic. Termina così 1-1 la prima frazione di gioco al Mapei.

