Apre Pellegri, risponde Pierotti: parità tra Lecce ed Empoli (1-1)

Termina in parità l’anticipo del venerdì sera del Via del Mare: 1-1 tra Lecce ed Empoli. La partita si apre con l’infortunio di Lameck Banda, costretto a lasciare il campo dopo appena venti minuti a causa di un problema alla caviglia. La gara si sblocca al 33′ con la rete di Pellegri. Dopo il gol dello 0-1, i padroni di casa si sono riversati in avanti e soprattutto nella ripresa hanno più volte chiamato Vasquez a importanti interventi. E al 77′ arriva anche la rete della parità firmata da Pierotti. I padroni di casa provano a trovare la rete del vantaggio, ma all’84esimo, direttamente da calcio piazzato, Sansone viene fermato dalla traversa. Poi lo stesso legno due minuti dopo è stato centrato da Krstovic. Termina così 1-1 al Via del Mare.

Foto: Instagram Empoli