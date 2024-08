Apre Pavlovic, la ribaltano Castellanos-Dia ma Leao entra e riacciuffa la Lazio: 2-2 all’Olimpico

Termina in parità all’Olimpico: 2-2 tra Lazio e Milan. Gli ospiti la sbloccano con la rete di Strahinja Pavlovic al 8′: colpo di testa del serbo sugli sviluppi di un corner calciato perfettamente da Pulisic dalla sinistra. È il primo gol in Serie A per l’ex Salisburgo. Nella ripresa la Lazio la ribalta in quattro minuti: pari 62′ col Taty Castellanos. Bella ripartenza biancoceleste con Dia che serve Nuno Tavares sulla sinistra, assist a centro area dove l’argentino è libero di calciare e portare il risultato sull’1-1. Al 66′ Nuno Tavares sfonda ancora sulla sinistra, mette in mezzo a Dia anticipa Pavlovic e deposita in rete: 2-1. Fonseca prova a scuotere la squadra e cambia 4 uomini: dentro Leao, oltre a Theo Hernandez, Musah e Tammy Abraham, all’esordio in rossonero. E i nuovi entrati confezionano il gol: Leao per Theo, segue per Abraham e assist per il numero 10 che col destro supera Provedel. Da evidenziare come all’imminente cooling break arrivato dopo il gol, sia Leao che Theo siano rimasti in disparte rispetto al resto del gruppo e a Fonseca. Termina così 2-2 all’Olimpico, Lazio e Milan si dividono la posta in palio.

Foto: Instagram Milan