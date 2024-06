Apre McTominay, risponde la perla di Shaqiri: parità tra Scozia e Svizzera (1-1). Palo di Hanley

Termina in parità la sfida tra Scozia e Svizzera: 1-1. Al 13′ la Scozia si è portata in vantaggio con il più classico dei contropiede finalizzato da McTominay, complice la deviazione di Schar (dopo un primo momento, il gol è stato assegnato al centrocampista). Ma il vantaggio scozzese dura poco. E al 33′ la Svizzera trova il gol del pareggio. Tutto nasce da un retropassaggio errato di Ralston che serve direttamente Xherdan Shaqiri che non ci pensa su un secondo e calcia di prima intenzione verso Gunn con il pallone che termina in rete. Al 33′ arriva – per un momento – anche il gol del vantaggio svizzero, ma l’assistente è attento e segnala, prontamente, il la posizione irregolare di Ndoye. La prima occasione della ripresa arriva per gli uomini di Yakin, ma Ndoye fallisce l’occasione a tu per tu contro Gunn. Arriva anche la risposta della Scozia, al 65′, con l’incornata di Hanley che finisce sul palo. All’82’ viene annullata un’altra rete alla Svizzera: Embolo scatta sul contropiede, arriva davanti e Gunn e lo supera con un pallonetto ma la sua posizione è irregolare. Termina così 1-1, la Svizzera sale a quota 4 punti, prendendosi il secondo posto alle spalle della Germania a punteggio pieno. La Scozia, invece, prende un punto che gli consente di salire al terzo posto, davanti all’Ungheria a zero punte.

Foto: Instagram Shaqiri