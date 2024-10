Apre l’Inter, Vlahovic-Weah rispondono ma Mkhitaryan e Zielinski (doppietta) la ribaltano: 3-2 all’intervallo

L’Inter conduce 3-2 all’intervallo sulla Juventus. Un quarto d’ora e i nerazzurri passano in vantaggio. A sbloccare il derby d’Italia, firmando l’1-0 su calcio di rigore, è Piotr Zielinski, che segna il suo primo gol in maglia nerazzurra. Tutto nasce da un intervento di Danilo su Thuram: scarico di Pavard dalla fascia, il francese anticipa il brasiliano che lo colpisce. Zero dubbi per Guida, che indica il dischetto. Ma il vantaggio dell’Inter sulla Juventus dura appena cinque minuti. Il pari juventino nasce da un cross di Cabal dalla trequarti, la difesa interista dimentica completamente l’inserimento di McKennie e anche Vlahovic: lo statunitense appoggia e il serbo batte Sommer. Al 26′ arriva anche la rete del sorpasso bianconera: Conceicao entra in area, salta di netto Mkhitaryan e serve la palla a Weah per il più facile dei tap-in. Dopo aver subito la rimonta della Juventus, l’Inter alza la testa e trova il gol del pari con Henrikh Mkhitaryan dopo iniziativa personale: il centrocampista armeno attacca per vie centrali e scambia, prima con Barella, poi con Thuram. Sul passaggio di ritorno del francese, dribbling secco e sinistro velenoso dove Di Gregorio non può arrivare. E adieci minuti dalla fine del primo tempo l’Inter è nuovamente in vantaggio ed è ancora Piotr Zielinski a firmare la rete del 3-2 sulla Juventus. Il rigore del nuovo vantaggio nerazzurro nasce ancora dalla destra, questa volta è Dumfries a ricevere in area l’appoggio di Thuram e finire a terra sul contrasto irregolare di Kalulu. Dagli undici metri si presenta nuovamente il centrocampista polacco, che questa volta angola la conclusione: il risultato non cambia.

Foto: Instagram Inter