Apre Koopmeiners, il Var ferma Scamacca: Atalanta avanti 1-0 sulla Fiorentina all’intervallo

L’Atalanta conduce per 1-0 sulla Fiorentina al termine della prima frazione di gioco. La gara si sblocca dopo appena 8′ con Teun Koopmeiners che ristabilisce la parità rispetto l’1-0 dell’andata. Il centrocampista offensivo olandese approfitta di un rimpallo generato da Mandragora sul tentativo di tocco filtrante da parte di Scamacca. Koopmeiners incrocia con il mancino e batte così Terracciano. Al minuto 13 l’Atalanta avrebbe trovato il 2-0 sulla Fiorentina con il gran gol di Gianluca Scamacca: l’attaccante nerazzurro riceve al limite dell’area ed esplode un gran destro all’incrocio dei pali. Alla revisione VAR però la rete viene annullata per via di un fallo precedente di Koopmeiners ai danni di Beltran.

Foto: instagram koopmeiners