Apre Immobile, risponde Gagliardini: Monza e Lazio si dividono la posta in gioco tra i fischi dell’Olimpico (1-1)

Parità all’Olimpico tra Lazio e Monza: 1-1, al rigore di Immobile risponde Gagliardini. Al 12′ passano in vantaggio i biancocelesti: Zaccagni sfugge sulla destra e viene atterrato da Ciurria. L’arbitro fischia il calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Ciro Immobile che spiazza Di Gregorio ed è 1-0. Cresce pian piano il Monza e dopo aver solo sfiorato il pareggio con Mota pescato in fuorigioco. Al 36′ gli uomini di Palladino trovano il gol del pareggio con Roberto Gagliardini su cross – sporcato da Patric – di Ciurria. L’ultimo squillo del primo tempo è di Mota: Ciurria scappa sulla destra, la mette nel mezzo dove il centravanti portoghese prova a girare, in tuffo, di testa ma il pallone si spegne a lato della porta difesa da Provedel. Il primo squillo della ripresa è di Gagliardini, ma questa volta il centrocampista brianzolo non trova lo specchio della porta. Risponde la Lazio al 53′ con il tiro dalla distanza di Luis Alberto, ma si spegne sul fondo. Grande occasione per Immobile al 56′, ma il tentativo del centravanti biancoceleste trova il palo. Al 68′ arriva un altro legno per i padroni di casa, questa volta colpito da Romagnoli. Torna in avanti il Monza. E Colpani cerca di sorprendere Provedel con un tiro a giro sul secondo palo, ma il portiere biancoceleste risponde presente. Al 71′ ci riprova ancora Colpani, questa volta il suo tiro sorvola di molto la traversa. Ancora Monza, Colombo scappa via ma con un eccesso di generosità, mette nel mezzo dove non c’è nessuno. L’azione prosegue ed è ancora Provedel a chiudere la porta sul tentativo di Kyriakopulous. Al 75′ arriva anche – momentaneamente – il gol del 2-1 del Monza firmato da Carboni, ma l’arbitro ferma tutto per fuorigioco di Vignato a inizio azione. All’87’ arriva una grande occasione per la Lazio dopo l’errore di D’Ambrosio, ma Di Gregorio strappa dai piedi del centravanti italiano. Termina così: 1-1, Lazio e Monza si dividono la posta in palio. Non si accende il campionato della Lazio, sono 4 punti in cinque partite. E l’Olimpico lo sottolinea con i fischi al termine della gara.

Foto: Instagram Monza