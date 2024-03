Apre il missile di Pellegrini, chiude il tocco sotto di Barella: l’Italia vince 2-0 l’amichevole contro l’Ecuador

L’Italia fa due su due in USA: gli Azzurri vincono 2-0 contro l’Ecuador, decidono le reti di Pellegrini e Barella. Partono forte gli Azzurri che sbloccano la gara dopo appena 3′: Dimarco batte la punizione, respinge la barriera, sulla palla si avventa Pellegrini che, al volo, insacca alle spalle del portiere dell’Ecuador. E l’Italia sfiora anche il raddoppio. Cross di Bellanova, testa di Dimarco tutto solo che incrocia malamente mandando la palla a lato di molto. Gli uomini di Spalletti tengono bene il campo e cercano il raddoppio in più occasioni, sfiorandolo in più occasioni con Dimarco e Zaniolo. Subito un cambio per l’Italia all’intervallo: fuori Bellanova – autore di un’ottima prova -, dentro Di Lorenzo. Nei primi minuti della ripresa gli Azzurri che sfiorano il raddoppio con Raspadori e Zaniolo. Al 52′, però, arriva l’occasione anche per l’Ecuador con Franco che, appena dentro l’area, manda alta sopra la traversa. Cresce l’Ecuador grazie alla velocità dei suoi giovani talenti. E al 69′ arriva una doppia occasione: prima Plata impegna Vicario poi Estupinan prova il tiro a giro, a lato di poco. La Tricolor alza i ritmi, l’Italia – complici anche i molti cambi – perde un po’ le misure del campo e abbassa il proprio baricentro. L’Ecuador chiude in avanti, ma senza creare particolari grattacapi a Vicario. Ma in pieno recupero è l’Italia a ritrovare la via del gol dopo una bella azione corale con Barella che beffa con un tocco sotto il portiere dell’Ecuador, sfruttando al meglio l’assist di Orsolini. Termina così 2-0 per l’Italia, decidono le reti di Pellegrini e Barella.

Foto: Instagram Azzurri