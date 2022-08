Apre Di Maria, raddoppia Vlahovic: Juventus avanti 2-0 all’intervallo con il Sassuolo

Termina 2-0 il primo tempo tra Juventus e Sassuolo. Sono bastati 26′ ad Angel Di Maria per trovare la prima firma in Serie A: cross dalla sinistra di Alex Sandro e tiro al volo che, rimbalzando per terra, diventa una specie di pallonetto per Consigli che era leggermente avanti. Il raddoppio Juve è arrivato su calcio di rigore guadagnato e trasformato da Dusan Vlahovic. Termina così la prima frazione di gioco all’Allianz Stadium.

Foto: Instagram Di Maria