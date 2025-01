Apre Castro, rispondono Dumfries-Lautaro ma Holm ristabilisce la parità: 2-2 tra Inter e Bologna

Parità a San Siro tra Inter e Bologna: 2-2, decisiva la rete di Holm per il pareggio dell’ultima gara della diciannovesima giornata di Serie A. Il primo squillo della gara arriva all’8′ ed è a tinte rossoblu: Moro recupera palla e lascia andare un bel tiro dalla distanza, Sommer devia e con l’aiuto del palo respinge la conclusione del centrocampista. Ma l’appuntamento con il gol è solo rimandato per il Bologna. Il gol del vantaggio emiliano nasce sulla sinistra e porta la firma di Santiago Castro: cross di Ndoye, Bastoni respinge ma ancora Moro è il primo a raccogliere il pallone. La conclusione del centrocampista, in questo caso, trova la deviazione propizia del Torito che non lascia scampo a Sommer. Il vantaggio rossoblu a San Siro, però, dura una manciata di minuti. È Denzel Dumfries a firmare l’immediato pareggio dell’Inter. Un segnato tra le proteste dei giocatori ospiti, arriva grazie a una progressione di Thuram dopo un recupero palla di Bastoni su Odgaard: il francese scarica per Dimarco, che tira. Skorupski dice no, ma il pallone arriva sui piedi di Dumfries per un facile tap-in. In pieno recupero arriva anche il gol del sorpasso dell’Inter: Zielinski imbuca per Dimarco, cross rasoterra in mezzo dove arriva Lautaro che non lascia scampo al portiere rossoblu. Superata l’ora di gioca, arriva la risposta rossoblu per ristabilire la parità. Orsolini raccoglie il tentativo di spazzata di Dimarco, controllo e scarico per Holm: conclusione secca, complice la deviazione di Bastoni e quella del palo, gol alle spalle di Sommer. Termina così a San Siro: 2-2 tra Inter e Bologna.

Foto: Instagram Bologna