Apre Castro, la ribaltano Dumfries e Lautaro: Inter avanti 2-1 sul Bologna all’intervallo

L’Inter conduce 2-1 sul Bologna all’intervallo: 2-1. Il primo squillo della gara arriva all’8′ ed è a tinte rossoblu: Moro recupera palla e lascia andare un bel tiro dalla distanza, Sommer devia e con l’aiuto del palo respinge la conclusione del centrocampista. Ma l’appuntamento con il gol è solo rimandato per il Bologna. Il gol del vantaggio emiliano nasce sulla sinistra e porta la firma di Santiago Castro: cross di Ndoye, Bastoni respinge ma ancora Moro è il primo a raccogliere il pallone. La conclusione del centrocampista, in questo caso, trova la deviazione propizia del Torito che non lascia scampo a Sommer. Il vantaggio rossoblu a San Siro, però, dura una manciata di minuti. È Denzel Dumfries a firmare l’immediato pareggio dell’Inter. Un segnato tra le proteste dei giocatori ospiti, arriva grazie a una progressione di Thuram dopo un recupero palla di Bastoni su Odgaard: il francese scarica per Dimarco, che tira. Skorupski dice no, ma il pallone arriva sui piedi di Dumfries per un facile tap-in. In pieno recupero arriva anche il gol del sorpasso dell’Inter: Zielinski imbuca per Dimarco, cross rasoterra in mezzo dove arriva Lautaro che non lascia scampo al portiere rossoblu.

Foto: Instagram Inter