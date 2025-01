Apre Caprari, la ribaltano Zortea e Piccoli: il Cagliari ribalta il Monza (2-1). Espulso D’Ambrosio

Il Cagliari vince in rimonta contro il Monza: 2-1, decidono Zortea e Piccoli. I padroni di casa passano in vantaggio al 6′ con il rigore realizzato da Gianluca Caprari. Ma il vantaggio dei brianzoli dura appena sedici minuti. Infatti, al 22′, gli uomini di Nicola ristabiliscono la parità con il gol di Zortea. Nella ripresa, al 56′, il Cagliari completa la rimonta con una grande rete di Roberto Piccoli. Servito in verticale da Obert, il nove del Cagliari esplode un destro potente che si insacca sotto la traversa e non lascia scampo a Turati. Al 63′ arriva un altro duro colpo per il Monza: espulso Danilo D’Ambrosio. Rosso diretto estratto dall’arbitro Di Bello, richiamato dal VAR, per reazione dell’ex Inter ai danni di Mina quando i due erano a terra. Scalciando, D’Ambrosio ha colpito Mina tra i genitali e l’interno coscia. Al 94′ Lapadula ha anche la palla per mettere il punto esclamativo sulla vittoria, ma il suo tiro si stampa sul palo interno della porta difesa da Turati.

Foto: Instagram Cagliari