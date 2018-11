Apollon-Lazio, i 18 convocati di Inzaghi: molti gli assenti

Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha reso nota la lista dei diciotto giocatori convocati in vista della partita di stasera in Europa League contro l’Apollon Limassol. Ecco l’elenco completo in cui sono assenti Strakosha, Milinkovic-Savic, Luis Alberto e Immobile.

Portieri: Alia, Proto, Guerrieri.

Difensori: Acerbi, Armini, Bastos, Caceres, Durmisi, Luiz Felipe, Wallace.

Centrocampisti: Berisha, Cataldi, Lulic, Murgia, Rezzi.

Attaccanti: Caicedo, Correa, Rossi.

