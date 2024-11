Apoel-Fiorentina, le formazioni ufficiali

La Fiorentina torna a giocare in Europa, questa volta la sfida sarà contro i greci dell’Apoel Nicosia. Ampio turnover per Palladino, che opta per Parisi, Richardson e Quarta dal primo minuto. Qui di seguito le formazioni ufficiali.

APOEL NICOSIA (4-1-4-1): Belec; Chebake, Petrovic, Laifis, Susic; Kostadinov; Donis, Abagna, Tejera, Quintillà; El-Arabi. Allenatore: Manuel Jimenez.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Moreno, Martinez Quarta, Biraghi; Adli, Mandragora; Ikone, Richardson, Parisi; Kouame. Allenatore: Raffaele Palladino.

Foto: Instagram Fiorentina