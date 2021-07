Apertura A Bola, “Meité verrà presentato domani”

L’apertura odierna del quotidiano portoghese, A Bola, dichiara che domani verrà presentato dal Benfica il centrocampista Soualiho Meité. Nella scorsa stagione il classe 1994 è stato girato in prestito al Milan dal Torino durante la sessione di mercato invernale. I rossoneri, una volta terminata la stagione, hanno scelto di non riscattarlo. Ritornato nella capitale sabauda, sponda granata, da domani potrebbe esserci un nuovo inizio per il francese vestendo i colori biancorossi della squadra portoghese.