Aouar: “Volevo andarmene dal Lione. Mi volevano Betis, Nottingham Forest e Benfica”

In un’intervista rilasciata a L’Equipe, il terzino del Lione, Houssem Aouar, spiega i motivi per cui la sua cessione in estate non si è materializzata: “Sono stato vicino a Betis, Nottingham Forest e Benfica, club di campionati diversi e con progetti diversi. Non mi sono messo in mezzo ma sfortunatamente il Lione non è riuscito a raggiungere un accordo con nessuno. Non c’è problema ma non ho chiuso nessuna porta. Il club voleva vendermi, io volevo andarmene, quindi abbiamo lavorato insieme per trovare una soluzione”.

Foto: twitter Lione