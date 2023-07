Aouar su Pellegrini: “È un giocatore bravo, verrà naturale integrarsi”

Aouar, uno dei volti nuovi della Roma di Mourinho, parla così del capitano giallorosso Lorenzo Pellegrini. In un’intervista al Corriere dello Sport, il nuovo arrivato ha allontanando l’idea di un possibile dualismo con l’ex Sassuolo: “Ho sempre pensato – dice Aouar – che i giocatori bravi debbano giocare insieme. Lui è un giocatore bravo, verrà naturale integrarsi”. Poi una battuta su un altro ex sia del Lione che della Roma, Grenier: “Ha facilitato il mio inserimento al Lione quando ero giovane. Secondo lui e secondo Rudi Garcia qui a Roma mi divertirò. Mi hanno descritto un posto magnifico in cui i tifosi sono straordinari, ma di questo me ne sono già accorto”.

Foto: Facebook Roma