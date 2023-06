Dopo la firma sono arrivate anche le prime parole giallorosse per Aouar. Il francese si è presentato così ai propri tifosi: “Sono molto felice di aver firmato per la Roma, perché è un grande club con una grande storia. Credo sia il progetto giusto per me, con una squadra importante, calciatori forti e tifosi unici. Adesso sono giallorosso e sono pronto”.

Foto: Aouar fb Roma