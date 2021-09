Aouar: “Non penso al mercato. Penso al Lione, al club del mio cuore”

Houssem Aouar centrocampista del Lione, seguito da diversi club europei, tra cui italiani, ha parlato della sua permanenza al Lione e non sembra preoccupato dal mercato.

Queste le sue parole a Prime Video Sport sul suo futuro: “Se c’è la possibilità di ritrovarmi in Ligue 1 oltre questa stagione? Naturalmente. Sono concentrato sull’Olympique Lyonnais e come ho detto, giocare di nuovo in Champions League con un club come l’OL, il club del mio cuore e della mia città, è un obiettivo e un sogno. Al mercato non ci penso, ora se ne riparlerà tra un anno quindi ora sono concentrato solo sul campo.”

Foto: Twitter Lione