Aouar: “Meritavamo la vittoria. Dobbiamo migliorare, ma sono fiducioso per il futuro”

Houssem Aouar, centrocampista della Roma, ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro la Salernitana.

Queste le sue dichiarazioni: “E’ stata una partita molto difficile per noi, anche per me perché è un nuovo calcio. Spero di fare meglio per la squadra e sono contento della partita, meritavamo di vincere. Dobbiamo migliorare, sono fiducioso per il futuro”.

Sulla condizione: “Ho bisogno di tempo per ritrovare la mia condizione, piano piano sarò pronto per questa squadra. Abbiamo una grande squadra con grandi giocatori e dobbiamo fare meglio”.

Ti ritieni un tuttocampista? “Mi piace giocare con la palla, uno-due tocchi e sono contento della mia prima partita ma devo fare ancora meglio. E’ un onore giocare per questa maglia, un club con grande storia e con tifosi unici. Spero di fare una grande stagione”.

