Aouar-Lukaku in due minuti: Roma avanti 2-0 a Cagliari. Problemi per Dybala che esce quasi in lacrime

La Roma conduce 2-0 a fine primo tempo sul Cagliari. Decide un uno due spaventoso in due minuti, che ha affondato i sardi. Al 19′ Roma in vantaggio. L’azione nasce a destra e si sviluppa a sinistra: Aouar scambia con Spinazzola, la cui palla di ritorno pesca il francese oltre la linea difensiva rossoblù. A quel punto, tutto facile e 1-0.

Al 20′, immediato raddoppio dei giallorossi. Karsdorp sfonda, tutto facile. Cross al centro, dove Lukaku, ignorato dai difendenti avversari, batte Scuffet praticamente a porta vuota con un colpo di petto.

Primo tempo che sembra perfetto per i giallorossi, ma nel finale, ecco il solito problema fisico per Dybala. L’argentino si accascia a terra dopo un colpo al ginocchio ed esce quasi in lacrime. Da capire l’entità del problema per la Joya. Al suo posto entra Belotti.

Finale di tempo nervoso, con Mourinho e Ranieri ammoniti.

Foto: Instagram Roma