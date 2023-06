Aouar: “Giocare per Mourinho è un onore. Voglio vincere dei trofei qui”

Aouar ai canali ufficiali della Roma ha rilasciato una breve intervista di presentazione. Ecco le sue parole: “Voglio diventare un grande giocatore della Roma. Penso che l’obiettivo sia lo stesso della società, vincere trofei. Per me è un onore giocare per Jose Mourinho. Ha una grande storia, vince sempre e ha una mentalità vincente che mi piace. Può aiutarmi molto”.

Foto: Aouar fb Roma