Antony: “Sotto la guida di ten Hag ogni calciatore diventa migliore”

Approdato sulla panchina del Manchester United, Erik ten Hag starà certamente pianificando i Red Devils del prossimo futuro. Una mano potrebbe arrivare dal mercato, con l’allenatore che non disdegnerebbe la possibilità di portare in Inghilterra qualcuno dei suoi ex calciatori all’Ajax. Uno di questi, l’estrosa ala brasiliana Antony, ha parlato al ‘De Telegraaf‘: “Ogni giocatore sotto la sua guida diventa un calciatore migliore grazie alla sua formazione. Ten Hag vuole fare di tutto per far giocare bene la propria squadra. Ha molte qualità, sa migliorare i giocatori che allena“.

Foto: Twitter Champions League