Antony nei guai: anche il Manchester United sta pensando di escluderlo dopo l’accusa di violenza domestica

Ore complicate per Antony, stellina brasiliana del Manchester United, ex Ajax. L’attaccante è accusato di violenza domestica, e oggi il giocatore è stato immediatamente escluso dalla nazionale brasiliana. Secondo quanto riferisce The Guardian, anche i Red Devils starebbero pensando di escludere dalla rosa il giocatore. Il calciatore si è sempre dichiarato innocente, ma al momento c’è una indagine nei suoi confronti e un possibile processo dove dovrà difendersi dalle accuse.

Foto: Instagram Manchester United