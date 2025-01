Antony è arrivato a Siviglia: visite mediche e poi la firma

L’avventura di Antony al Betis è pronta a partire. Il brasiliano, infatti, nella serata di ieri è atterrato a Malaga per poi recarsi a Siviglia dove, se tutto andrà come previsto, finalizzerà il suo passaggio al Betis. Nell’arco della mattinata il calciatore del Manchester United svolgerà tutte le visite mediche di rito, presso l’ospedale Viamed Santa Angela de la Cruz, prima di firmare per il suo nuovo club al quale si legherà in prestito fino alla fine di questa stagione. Con quello che dovrebbe essere il probabile arrivo del brasiliano, il tecnico Pellegrini riuscirebbe ad assicurarsi un’arma in più per il suo attacco che, nelle ultime partite, ha perso colpi. Proprio per questo motivo, il classe 2000 potrebbe essere l’uomo giusto per rilanciare il club spagnolo in una classifica che, almeno per il momento, li vede al 12° posto. Per il 24enne, inoltre, potrebbe essere una grande opportunità per far rivedere quelle giocate e quelle qualità che, nell’arco degli ultimi tempi, è stata sempre più messa al centro di discussioni.

FOTO: Instagram Manchester United