Antony chiama Onana allo United: “E’ un giocatore molto forte. Abbiamo un ottimo rapporto”

L’esterno del Manchetser United, il brasiliano Antony, chiama André Onana ai Red Devils. Il portiere dell’Inter è in procinto di passare in Premier, e il brasiliano, suo ex compagno all’Ajax, ne traccia un profilo.

Queste le sue parole alla Gazzetta dello Sport: “Lo conosco molto bene, abbiamo giocato insieme all’Ajax. È un grande portiere e una bella persona. Mi piacerebbe ritrovarlo ma non spetta a me dirlo, perché è una decisione del club e non mia. Io posso solo dire che è sicuramente molto forte. E che tra noi c’è un ottimo rapporto”.

Foto: Instagram Onana