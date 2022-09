Antony al Manchester United: “Momento incredibile della mia carriera. Ten Hag? Riesce a tirare fuori il meglio di me”

Antony è un nuovo giocatore del Manchester United. Salutato l’Ajax, il brasiliano è pronto a iniziare una nuova avventura con i Red Devils. Ai canali ufficiali del club, le sue prime dichiarazioni: “Questo è un momento incredibile nella mia carriera, perché entro a far parte di uno dei club più iconici del mondo. Ringrazio tutti coloro che hanno creduto in me, in particolare la mia famiglia, tutti i miei allenatori e compagni di squadra, perché senza di loro non sarei potuto arrivare qui. Erik Ten Hag è stato importante per la mia crescita, il suo stile di gioco mi aiuta a tirare fuori il meglio di me. Il mio periodo all’Ajax è stato fantastico e sarò sempre grato per la fiducia che hanno riposto in me, ma ora sono pronto per la prossima sfida e non vedo l’ora di unirmi ai miei nuovi compagni di squadra e fare la mia parte per il Manchester United”.

Foto: Instagram Antony