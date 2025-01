Antony al Betis: spunta un retroscena

Il tanto chiacchierato trasferimento di Antony al Betis è diventato ufficiale. L’attaccante brasiliano, dunque, è pronto a dare il via a questa nuova avventura nella speranza di ritrovare fiducia nei propri mezzi e soprattutto spazio. Il classe 200o rimarrà fino al termine della stagione con il club spagnolo, ma ad emergere sono alcuni interessanti dettagli. Secondo quanto riportato da Mirror, il Manchester United avrebbe inserito una clausola che riguarderebbe l’utilizzo del giocatore. Al 24enne, infatti dovrà essere garantito un ruolo regolare all’interno della prima squadra e se ciò non dovesse essere rispettato sarebbe prevista una sanzione economica. I Red Devils, dunque, avrebbero posto questa clausola per salvaguardare l’obiettivo di questo affare: concedere maggiore minutaggio ad un calciatore che ha semplicemente bisogno di fiducia e soprattutto di tempo.

FOTO: X Betis