Antonio Conte positivo al Covid: il Tottenham spera di averlo in panchina contro il Brighton

Brutte notizie in casa Tottenham, dove l’allenatore Antonio Conte è risultato positivo al Covid e da qualche giorno è in isolamento. Il club londinese, in ogni caso, fa sapere che il tecnico sta bene e spera di averlo in panchina già sabato prossimo nella partita contro il Brighton, sfida importante per dare continuità al buon momento di forma degli Spurs.

La formazione di Conte, infatti, è reduce da quattro vittorie consecutive ed è pienamente coinvolta nella lotta per l’accesso alla prossima Champions League.

