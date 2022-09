Conte: “Per essere competitivi per il titolo ci servono almeno altre tre sessioni di mercato”

A poche ore dalla chiusura anche Antionio Conte, nella conferenza pre partita Tottenham-Fulham, si aggiunge agli altri tecnici facendo un bilancio del calciomercato estivo della propria squadra.

Queste le parole del mister sul mercato degli Spurs: “In questa finestra di trasferimenti abbiamo fatto ciò che è nelle possibilità del club. Penso che abbiamo realizzato buone cose, ma devo essere onesto e dire che ancora c’è troppa distanza contro le squadre top del campionato, per questo dobbiamo sapere che siamo ancora al punto di partenza nel processo di crescita. Già a gennaio abbiamo provato con Kulusevski e Bentancur, ora proseguiamo sull’aspetto numerico e della qualità: per essere competitivi per il titolo, però, ci servono almeno altre tre sessioni di mercato. Così potremo raggiungere i livelli degli altri“.

Foto: Twitter Conte