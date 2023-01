Conte sul futuro di Lucas Moura: “E’ una decisione del club, certamente per lui è una stagione difficile”

Antonio Conte, tecnico del Tottenham è intervenuto in conferenza stampa per presentare il derby di domenica contro l’Arsenal. Il mister degli Spurs ha trattato vari temi, tra cui anche il futuro di Lucas Moura: “Questa è una decisione del club. Certamente per lui è una stagione difficile. Nei miei piani di iniziali era un giocatore importante, ma alla fine ha giocato una o due partite. Ha giocato in Champions col Marsiglia ma con dolore. Prima di tutto non averlo a disposizione è stato dannoso per me e per la squadra. Circa quel che succederà, rispetterò la decisione del club”.

Foto: Conte Twitter Tottenham