Antonini conferma: “Il Trapani esonera Torrente, torna Aronica”

Dopo la rovinosa sconfitta nel derby contro il Catania, il Trapani cambia allenatore. Lo ha confermato lo stesso presidente Antonini: “Si procederà con l’esonero di Vincenzo Torrente perché nonostante le sconfitte non ha voluto presentare le dimissioni. A partire da domani, la guida tecnica della squadra sarà affidata, nuovamente, a Salvatore Aronica”. Una svolta che vi avevamo anticipato domenica scorsa dopo la sconfitta in casa della Cavese: il Trapani aveva pensato ad Aronica, ma Torrente non aveva aperto alle dimissioni. Il tonfo contro il Catania ha convinto Antonini ad esonerarlo e a richiamare Aronica.