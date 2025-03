L’indiscrezione: panchina Trapani, si pensa al ritorno di Aronica

Dopo lo sfogo social del presidente Antonini, il Trapani quasi sicuramente provvederà all’esonero di Vincenzo Torrente dopo l’ennesima sconfitta in casa della Cavese e dopo aver memorizzato la non disponibilità del tecnico alle dimissioni. Se Torrente non cambiasse idea sul fatto di rimettere il mandato, a quel punto il Trapani probabilmente lo solleverà dall’incarico. E a quel punto diventerebbe concreta la possibilità di un ritorno di Salvatore Aronica sulla panchina granata.