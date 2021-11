Antonello: “Progetto di Zhang a medio-lungo termine. Rinnovo Brozovic? E’ un giocatore fondamentale”

Alessandro Antonello, amministratore delegato dell’Inter, ha rilasciato un’intervista a Radio 24. Ecco le parole del dirigente nerazzurro sul progetto del presidente Zhang: “Mi rifaccio alle dichiarazioni del presidente Zhang: il progetto è a medio-lungo termine, al di là dei rumors. Dispiace la diffidenza continua rispetto al club, lo sforzo della società è dimostrato dai fatti e dagli investimenti. È un progetto partito diversi anni fa, sfociato poi con lo Scudetto di questa estate, di cui siamo felicissimi. Proseguiamo in questa strategia, la visione rimane questa. La sostenibilità finanziaria non è un obiettivo solo dell’Inter, ma una cosa ormai sdoganata da tutto il mondo del calcio per un futuro più sostenibile”.

Sul nuovo stadio: “Noi siamo molto soddisfatti, però ricordiamoci che questo è solo un primo passo, seppur fondamentale. Ora si devono aprire i tavoli tecnici, perché nell’ambito della delibera ci sono alcuni cambiamenti da fare rispetto al piano originale. Dovremo riprendere i lavori per adeguarci alle richieste del Comune di Milano. È un passo fondamentale anche per la città, non solo per i club. L’aver rinunciato alle volumetrie extra non impatterà sullo stadio in sé. Noi reputiamo fondamentale il progetto stadio, questo è imprescindibile”.

Sul rinnovo di Brozovic: “Il rapporto coi nostri giocatori è ottimo. Dobbiamo anche riconoscere i risultati portati dalla squadra negli ultimi due anni: finale di Europa League, secondo posto in campionato e poi Scudetto vinto. È chiaro che la pandemia e la situazione economica di tutti i club portano a fare delle riflessioni, ed è corretto che ci si sieda al tavolo per trovare una soluzione che vada bene a tutti. Su Brozovic posso solo dire che è un giocatore fondamentale per la squadra, e viste le prestazioni offerte è una pedina strategica per noi”.

Foto: sito ufficiale Inter