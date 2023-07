Antonello: “La priorità è Lukaku, se ne occupa Marotta”

Alessandro Antonello, amministratore delegato dell’Inter, al termine dell’assemblea di Lega Serie A ha risposto alle domande di alcuni giornalisti su Romelu Lukaku. Ecco le sue parole: “Ora la priorità è Lukaku. Se ne sta occupando Marotta”.

Il calciatore belga ha ribadito la sua volontà del non rimanere al Chelsea, oltre ciò anche Simone Inzaghi è fermamente convinto nel rivolere Lukaku all’Inter ed è quello che ha comunicato alla società. I primi allenamenti dell’Inter sono in programma il 13 luglio, con i nazionali che arriveranno una settimana dopo, la speranza per il tecnico italiano è di riavere l’attaccante il prima possibile, nel mentre Romelu è stato beccato da alcuni tifosi in Sardegna mentre si allenava, la sua priorità è mantenere la splendida condizione fisica ritrovata nella seconda parte di quest’ultima stagione.

Foto: Instagram Inter