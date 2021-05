Antonello: “Inzaghi? Stiamo lavorando per trovare la soluzione corretta”

L’amministratore delegato dell’Inter, Alessandro Antonello, ha parlato così ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: “Siamo felici per lo scudetto appena conquistato. Inzaghi? Si sta lavorando per trovare la soluzione corretta. Bisogna essere fiduciosi, l’importante è dire che abbiamo un progetto e una strategia, siamo fiduciosi in vista della prossima stagione. Come accade per tutte le strategie, ogni tanto ci si trova a dover rivedere i programmi, però siamo altrettanto fiduciosi che riusciremo con la nuova stagione a garantire una performance sportiva all’altezza della squadra che ha vinto il campionato. Scudetto? L’obiettivo è di figurare sempre nelle prime posizioni, tutte le squadre si andranno a rinforzare. Dobbiamo dare stabilità al club, è un momento difficile per tutto il mondo del calcio”.