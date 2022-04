Antonello: “Il tema della sostenibilità è cruciale, il calciomercato sta cambiando. Scudetto? Ce la giochiamo”

Ai microfoni di Radio 24, il Ceo corporate dell’Inter, Alessandro Antonello torna ad esprimersi nel dettaglio sulla questione toccando anche altri temi legati all’attualità del club.

Queste le sue parole: “Siamo partiti con tanto entusiasmo, ma siamo consapevoli che il sistema Italia non aiuta specie nelle infrastrutture sportive. Nonostante ci fossimo applicati alla legge sugli stadi, la burocrazia non aiuta e i tempi si sono dilungati”.

Nuovo stadio fuori Milano? “Quando si presentano progetti di questa importanza bisogna sempre pensare a piani alternativi. Noi guardiamo in maniera concreta alle opzioni sul terreno. La cosa più importante è avere lo stadio nuovo nei tempi più brevi possibili. Non è un’opzione a salve ma un’idea da valutare. Quando avremo tutti gli elementi prenderemo la decisione nell’interesse del club. Le opportunità vanno valutate tecnicamente”.

Tanti calciatori vanno via a parametro zero: “Il tema della sostenibilità è cruciale. Il calciomercato sta cambiando. Il mondo è cambiato e dopo tutto quello che è successo cambiano le priorità, e la sostenibilità economico-finanziaria è diventata una priorità da bilanciare con la competitività sportiva. Questi elementi vanno sempre presi in considerazione nella nostra industry, le manovre economiche vanno studiate in concerto con l’area sportiva. Ora si parla di sostenibilità finanziaria perché i termini e le esigenze sono cambiati”.

Chi vince il campionato? “Per oggi è importante che le due città di Milano siano tornate a competere per il campionato. Nello sport si scende in campo per vincere, sicuramente si risolverà nelle ultime giornate. Ce la giochiamo con Napoli e Milan. Questa è la bellezza del nostro campionato che ogni anno vede 4-5 squadre competere per questo obiettivo, nonostante le critiche”.

Foto: Twitter Inter