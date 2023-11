Antonello: “Il progetto San Siro è in stand by, vediamo Rozzano. L’Inter non può aspettare Euro2032”

Il CEO dell’Inter, Alessandro Antonello parlando al Social Football Summit allo stadio Olimpico di Roma, ha così parlato del tema stadio in casa nerazzurri: “Euro 2032? Soddisfatti ma per l’Inter è tardivo, abbiamo bisogno di un nuovo stadio per colmare il gap con le altre big europee. Il progetto San Siro è in standby per questo vediamo a Rozzano. Stiamo facendo tutte le valutazioni. Oggi possiamo dire che l’unica criticità è legata al traffico. Lì vorremmo mettere la nostra sede e dare un contributo alla città di Rozzano e di Assago. L’anno scorso – ha aggiunto Antonello – abbiamo superato gli 80 milioni di ricavi. Se pensiamo all’infrastruttura sarebbero potuti essere di più”. San Siro “purtroppo dobbiamo registrare un ulteriore slittamento perché la sentenza sul vincolo del secondo anello è stata rinviata a dicembre”, ha concluso.

Foto: Inter.it