Antonello: “Il nuovo stadio potrebbe essere pronto per luglio 2028”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l’amministratore delegato dell’Inter, Alessandro Antonello, ha così parlato del tema stadio in ottica nerazzurri, partendo dall’ipotesi della ristrutturazione di San Siro: “L’ipotesi della ristrutturazione di San Siro non è mai stata nei nostri piani, non lo è ancora a oggi. In questi anni abbiamo lavorato in maniera coerente e lineare, a novembre scorso quando il Milan ha annunciato che avrebbe voluto lasciare San Siro, noi abbiamo dichiarato che eravamo già pronti con una nuova area. L’area era già stata individuata ed è Rozzano”.

Poi ha proseguito: “Questa è una nuova sfida verso il futuro, siamo entusiasti, ci stiamo costruendo casa nostra. Chiederemo ai nostri tifosi come vogliono che sia la loro casa. Potete vedere che tutte le settimane a San Siro abbiamo più di 70mila persone. Crediamo che uno stadio con tutti i servizi possa ospitare 70 mila persone. Il modello di riferimento rimane in Europa uno stadio come quello del Tottenham o quello di Los Angeles, se vogliamo andare fuori dall’Europa. Una data per l’inaugurazione? Potrebbe essere la stagione 2028-29, quindi luglio 2028″.

Foto: Inter.it