Antonello: “Il nostro obiettivo è inaugurare il nuovo stadio di Milano nel 2027”

“Il nostro obiettivo è inaugurare nel 2027 il nuovo stadio di Milano. Abbiamo perso troppo tempo. Colgo occasione per chiedere a tutte le istituzioni presenti ad Expo di essere con noi su questo progetto”: così l’ad dell’Inter, Alessandro Antonello all’Italian Sport Day Expo Dubai 2020. Antonello ha sottolineato l’importanza del progetto per la città di Milano, la nazione ed il sistema paese. “Gli atleti qui presenti oggi che rappresentano eccellenza italiana nel mondo, meritano di avere le migliori infrastrutture – ha aggiunto -. Il compito di tutti noi che lavoriamo per il bene dello sport e’ quello di garantirglielo”.

A riportarlo l’Ansa.

Foto: Sito Inter