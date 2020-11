Antonello: “Gli ingaggi? Insostenibili. Dalla Cina il nuovo sponsor al posto di Pirelli”

Alessandro Antonello, ad Corporate dell’Inter, ha rilasciato un’intervista al Il Sole 24 Ore. Queste alcune delle dichiarazioni del dirigente nerazzurro: “I trend attuali rendono ancora più urgente la realizzazione di uno stadio di qualità e di un distretto dello sport a San Siro. Insieme al Milan abbiamo depositato pochi giorni fa la nuova proposta tecnica che accoglie i rilievi del Comune. Ci auguriamo che la procedura marci spedita anche se la città è attesa alle elezioni in primavera. La fanbase globale salita a 43 milioni di followers ci porta ad essere il nono club al mondo. E qui come il presidente Zhang sottolinea la sfida cruciale sarà quella di accrescere la fan experience per recuperare appeal verso la generazione Z sempre meno interessata alle partite. Il valore del brand è cresciuto per oltre il 235% negli ultimi 5 anni. Dalla Cina arriverà il nuovo main sponsor al posto di Pirelli che avrà un ruolo diverso. Ingaggi? Gli ingaggi che assorbono il 75/80% dei ricavi sono insostenibili. Serve un accordo a livello europeo per ridurre i compensi.”

Foto: inter uff twitter