Antonelli: “Scambio Tessmann-Oristanio? Operazioni slegate. Correa non credo sia realizzabile”

Terminato l’incontro con l’Inter, il direttore sportivo del Venezia, Filippo Antonelli, ha così parlato: “Scambio Oristanio-Tessmann? Sono due cose separate. Siamo abbastanza avanti, però c’è da vedere le volontà di Tessmann. Oristanio? Adesso vediamo, sono due cose separate. Dobbiamo pensare prima a Tessmann. Lui resta un altro anno da noi? Non credo. Ha fatto bene, ora farà le Olimpiadi e merita grandi palcoscenici. Io sono molto per le motivazioni dei ragazzi e per trovare soluzioni”.

Poi ha proseguito: “Altre trattative con l’Inter? Sì, è una grande società ed è un piacere lavorarci. Oristanio ci piace molto. Però bisogna aspettare, poi vediamo. È un giocatore funzionale, il nostro allenatore lo può valorizzare ma ha anche altre richieste. Vediamo un attimo. Correa realizzabile? Non credo”.

Foto: Wikipedia