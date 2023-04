Antonelli (ds Venezia): “Siamo convinti della salvezza, Vanoli ha trovato lo schieramento giusto”

Il ds del Venezia, Filippo Antonelli, ha parlato della situazione della sua squadra e delle probabilità di salvezza dopo un inizio difficile: “Sono ancora tutte in gioco, anche chi come il Benevento è ultimo in classifica, basta poco e con due vittorie puoi scattare, ma con una sconfitta sei di nuovo dentro. Il nostro unico obiettivo è mantenere la categoria e per questo ci siamo messi l’elmetto per combattere. I giocatori sanno che ci siamo giocando un traguardo importante e quanto sia importante mantenere la categoria, sappiamo anche che il Venezia viene da un retrocessione e quali sono rischi che corriamo, ma sappiamo anche quello che valiamo e lo abbiamo dimostrato nelle ultime partite. Vanoli ha saputo trovare lo schieramento giusto per le caratteristiche dei nostri giocatori e così sono arrivati i risultati. Anche allo stadio il clima è diversi, ora si percepisce fiducia da parte dei nostri tifosi e c’è un bel feeling. Sulla salvezza tutti noi ne siamo fermamente convinti, e passo dopo passo arriveremo al traguardo prefissato”.

Foto: antonelli (1)