Il direttore sportivo del Venezia, Filippo Antonelli, ha parlato a Trivenetogoal del mercato. Ecco le sue parole: “Vorrei lavorare nel migliorare la squadra e dare la possibilità a Vanoli di avere una squadra competitiva, con ragazzi di valore, che possano vedere Venezia come un punto di partenza per la loro carriera e non come un punto d’arrivo”.

Foto: Instagram Monza