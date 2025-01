Antonelli (ds del Venezia): “Stiamo cercando di fare degli innesti mirati”

Le parole prima del calcio d’inizio di Parma-Venezia del direttore sportivo della squadra ospite Antonelli, che ha parlato del mercato e della gara.

“La società sta cercando di fare degli innesti mirati rispettando la sostenibilità di un club neopromosso, andiamo avanti cercando di chiudere il mercato con i nostri obiettivi e cercando di rispettare quelle che sono le possibilità economiche”.

Sul Venezia: “Sicuramente è il segnale che siamo stati competitivi in quasi tutte le partite, da una parte ci fa piacere, ma viviamo per il risultato e dobbiamo cercarlo a partire da oggi. Sì, sono due squadre con delle idee chiare in base a quello che propongono i due allenatori, sarà una partita aperta e con voglia di cercare il risultato”.

Foto: X Venezia