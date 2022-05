Antonelli: “Berlusconi è fantastico, la proprietà ha ambizioni. Belotti? Non escludo nulla”

Filippo Antonelli, direttore sportivo del Monza, ha parlato ai microfoni di DAZN a seguito della promozione in Serie A ottenuta dai brianzoli: “Emozione unica, a me non piace essere sotto i riflettori, mi piace lavorare in silenzio. Abbiamo una proprietà fantastica con ambizioni che pochi possono sostenere. Ho cercato giorno dopo giorno di andare avanti senza mai guardarmi indietro. Il presidente Berlusconi è fantastico non mi meravigliano le sue affermazioni. Ci sarà il tempo per metabolizzare questa vittoria, la squadra ha mantenuto sempre un equilibrio incredibile. Abbiamo fatto 4 vittorie nei playoff e con questa mentalità si possono fare grandi cose.

Mercato? Sarà un’estate magnifica, il Monza prenderà giocatori di alto livello come la proprietà vuole. Ero sicuro che Gytkjaer fosse un’arma in più, è un giocatore internazionale, l’anno scorso si è fatto male nel momento topico ma quest’anno ha fatto vedere di essere un grande attaccante e per me è motivo di orgoglio. Un colpo già pronto? Qualcosa bolle in pentola ma non posso parlare ora, con questa proprietà può solo arrivare qualcosa di magico. Belotti? È un grande attaccante ma come tanti altri, non posso escludere niente. Ora diamo merito a questi ragazzi, vincere no era mai facile soprattutto andare in A per la prima volta dopo 110 anni. Tutti volevano batterci quest’anno ma abbiamo fatto qualcosa di eccezionale e questi ragazzi meritano di giocare la Serie A“.

Foto: Twitter Torino